Kate Middleton, il terrore degli inglesi: "Se sta meglio perché non si fa vedere?"

Kate Middleton sta meglio, la casa reale fa sapere che la convalescenza procede e che la principessa del Galles ha anche un nuovo segretario privato, segno che nonostante l'operazione all'addome, da remoto, continua a lavorare. Quello che però spaventa gli inglesi è che, da settimane, di Kate non si abbia neanche una foto ufficiale. Normale, se non fi fa vedere in pubblico, ma perché, si chiedono in molti "se sta meglio non pubblicano un'immagine, anche solo a casa?"