Kate Middleton non ce la fa più: "Frustrata dopo l'operazione, cosa vuole fare"

Kate Middleton non ce la fa più. Marca, che riporta le parole di una fonte reale, racconta come la principessa del Galles, a distanza di un mese dall'operazione, sia "frustrata" dal restare a casa e vorrebbe quanto prima tornare ai doveri reali. Cioè al lavoro: "A Kate è stato detto che la sua guarigione avrebbe potuto richiedere alcuni mesi e che non sarebbe stata in piedi almeno fino a Pasqua - le parole originali della fonte a In Touch Weekly. "Da un lato, è stato bello riposarsi, ma dover sedersi e guardare gli altri fare il suo lavoro è stato frustrante". Per questo Kate si sarebbe confrontata con William, ricevendo massimo supporto dal marito. Anche se una cosa è chiara: Kate tornerà in pubblico, al lavoro, solo quando tutto sarà risolto. Nel frattempo, continuerà ad aiutare da remoto l'erede al trono.