Kate Middleton operata, ma William pensa ad altro: le parole forti del principe

Kate Middleton, come sta e cosa ha fatto oggi William

Oggi, in particolare, William, erede al trono, ha preso posizione con un comunicato sulla questione tra Gaza e Israele: "Resto profondamente preoccupato per il terribile costo umano del conflitto in Medio Oriente dopo l’attacco terroristico di Hamas il 7 ottobre – ha dichiarato William -. Come molti altri, voglio vedere la fine dei combattimenti al più presto possibile. C’è un disperato bisogno di un accresciuto sostegno umanitario a Gaza. Troppi sono stati uccisi". Parole forti, quelli dell'erede al trono britannico, che mettono William sempre più al centro della scena non solo nazionale, ma internazionale. Il tutto in un momento delicato per la famiglia reale, con Kate convalescente (ma sta sempre meglio) e Re Carlo alle prese con il tumore.