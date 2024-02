Kate Middleton in lacrime per i figli dopo l'operazione: cosa è successo

Subito dopo l'operazione, una volta tornata a casa, Kate Middleton si è commossa. Molto. Il motivo? La sorpresa dei figli George, Charlotte e Louis . Una fonte in Inghilterra ha svelato come la principessa, una volta tornata a casa dall'ospedale, abbia trovato fiori, palloncini, disegni e scritte da parte dei figli e questo l'abbia davvero colpita. Molto attenta all'educazione dei figli, Kate ha apprezzato che i piccoli regali siano stati fatti dai bambini con le loro mani.

Kate Middlleton, come sta e chi la pettina ora

In queste settimane di degenza, Kate si sta riprendendo con l'aiuto di due infermiere e del suo staff, ma sembra che, non avendo impegni pubblici, parrucchiere e truccatore non stiano a casa con lei. Ad aiutarla solo i genitori e i fratelli, oltre naturalmente al principe William che, però, dopo la malattia del papà, Re Carlo, è costretto anche a dedicarsi ai doveri della Corona.