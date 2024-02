Kate Middleton non sta bene dopo l'operazione: la decisione che agita gli inglesi

Kate Middleton sta bene, ma non ancora così bene da farsi vedere in pubblico. Per questo, dopo l'operazione all'addome di un mese fa, la principessa del Galles non si fa ancora vedere in pubblico. In molti speravano che Kate sorprendesse tutti e si presentasse con William in una delle occasioni mondane che ama di più: i premi Bafta, cioè i riconoscimenti inglesi più importanti per film e televisione. Ma Kate non è ancora al meglio e quindi William andrà da solo, come ha confermato Kensington Palace.