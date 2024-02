“Re Carlo dorme in una tenda a ossigeno”: nuove inquietanti rivelazioni sul suo stato di salute

L'annuncio di Buckingham Palace del 5 febbraio ha scioccato il mondo: Re Carlo ha il tumore. Il cancro è stato scoperto e diagnosticato dopo la visita alla prostata a cui si era sottoposto il sovrano. La ripresa prosegue, intanto però dal libro di Ingrid Seward, una delle autrici più autorevoli sulla famiglia reale britannica, emergoni nuovi interessanti dettagli su come Carlo combatte fastidiosi disturbi di salute: "dorme in una tenda ad ossigeno", si legge nel libro. Un sistema davvero innovativo per recuperare a pieno le forze e tenersi in forma.