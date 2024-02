Principe William diserta una cerimonia importante. Inglesi preoccupati: "E se fosse per quel motivo?"

Nuovo allarme su Kate Middleton dopo il gesto di William

Il portavoce di William ha assicurato che tale decisione non è collegata alle condizioni di salute della moglie, insistendo che "la principessa Kate continua a stare bene" dopo la sua operazione dello scorso gennaio. Ma gli inglesi restano più preoccupati che mai anche perché la Middleton non tornerà in pubblico prima di Pasqua. Alla commemorazione non era presente neppure Re Carlo III, in questo periodo alle prese con le cure per il cancro. Al suo posto la Regina Camilla, in rappresentanza dela Corona inglese.