Dove è finita Kate Middleton? Il trend virale fa il giro del mondo: tutte le ipotesi

Kate Middleton, che fine ha fatto? Inctedibilmente l'assenza dalle scene della principessa del Galles è diventata un trend virale sui social, Tik Tok in particolare, perché tutti si chiedono che fine abbia fatto la moglie del principe William. Il Palazzo Reale è stato costretto a fare una nota per chiarire le condizioni di Kate, che sono in miglioramento e che tutto resta come programmato, ma i misteri, alimentati anche dai social, restano.