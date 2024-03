Rose Villain, rubata la moto e ritrovata grazie ad un fan

La moto della cantante Rose Villain, una Bmw bianca custom, è stata rubata sabato sera a Milano ma è ritrovata appena 12 ore dopo grazie a un appello sui social. "Mi hanno appena rubato la moto in via Torricelli (zona Navigli). Se qualcuno la vede in giro mi fa sapere? È una custom quindi non ce ne sono tante così", ha chiesto su Instagram l'artista vista di recente al Festival di Sanremo.