Zaccagni e la moglie Chiara Nasti incinta, lite al bar per il cane

Ennesima disavventura per Chiara Nasti. La moglie di Mattia Zaccagni ha litigato con un uomo al bar per via del suo cane, il barboncino toy Tweenty. "Comunque è incredibile, oggi sono andata a prendere un caffè con una mia amica ed un signore che era seduto al tavolo vicino al mio mi dice ‘io odio i cani’ – ha spiegato la napoletana 26enne -. Io a quel punto gli ho chiesto di spostarsi. Perché ci sono mille modi per dire una cosa. Bastava dirlo in tanti altri modi, io avrei capito. Ma una persona che invece dice ‘io odio i cani’ non la tollero. La odio proprio".