Zaccagni gol al derby e dedica a Chiara Nasti incinta: i dettagli

ROMA - Gol su rigore e una dedica speciale: Mattia Zaccagni segna al derby su rigore e mette il pallone sotto la maglia. Sarà di nuovo papà, Chiara Nasti è incinta di circa 3 mesi. Un momento speciale per la coppia che a novembre del 2022 hanno accolto in famiglia il primogenito Thiago. Un percorso da sogno quello tra il calciatore biancoceleste e la modella influencer che a giugno del 2023 si sono anche sposati. Un matrimonio da favola e ora la famiglia si allarga. Dopo Thiago ci sarà un altro figlio. La dolce attesa è iniziata ufficialmente con il derby. E Chiara Nasti, con un post Instagram, ha ufficializzato la nascita del secondo figlio: "Ti amo papi, baby 2 in arrivo non vediamo l’ora!".