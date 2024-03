Loredana Bertè dimessa dall'ospedale ma dovrà fare nuovi esami

Come sta Loredana Bertè dopo il ricovero

Loredana Bertè ha aggiunto: "Sono mortificata per lo spostamento delle date di Roma e Varese, ma le mie condizoni fisiche non mi hanno consentito di sostenere impegni come un concerto di due ore in piedi senza pause e relativi spostamenti. Sono invece felice di essere riuscita almeno a portare a termine altri impegni meno gravosi per la mia salute". La rockstar ha così dato appuntamento a tutti a venerdì per The Voice Senior su Rai1 (le puntate sono registrate).