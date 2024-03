Kate Middleton shock: “Ho il cancro”. Regno Unito nel panico dopo Re Carlo

Kate Middleton ha il cancro. Dopo mesi di voci, foto rubate e teorie del complotto, la Casa Reale inglese ha deciso di svelare la verità sulle condizioni di salute della Principessa del Galles, operata all'addome a gennaio e sparita dai radar dei tabloid per settimane. In un videomessaggio pubblicato sui profili social ufficiali di Kensington Palace , Kate ha fatto sapere di avere un cancro, senza precisare di che tipo, aggiungendo che la diagnosi è stata fatta dopo l'operazione all'addome di gennaio nella London Clinic . Si tratta del secondo annuncio scioccante per la monarchia britannica, dopo quello di Re Carlo soltanto il mese scorso .

Kate Middleton, il messaggio di Kensington Palace

Kate ha rivelato che la diagnosi è stata un “enorme shock” e che lei e il principe William hanno fatto di tutto per elaborarla in privato per il bene della loro famiglia. "Sto bene e divento più forte ogni giorno - ha aggiunto, spiegando di essere stata sopposta da chemioterapia a partire da fine febbraio - mi sto concentrando sulle cose che mi aiuteranno a guarire; nella mia mente, nel mio corpo e nel mio spirito. Avere William al mio fianco è anche una grande fonte di conforto e rassicurazione. Così come l’amore, il sostegno e la gentilezza che sono stati dimostrati da tanti di voi. Significa così tanto per entrambi."

Kate Middleton e la reazione di William

"Come potete immaginare, ci è voluto del tempo - ha detto Kate - Mi ci è voluto del tempo per riprendermi da un intervento chirurgico importante e iniziare il trattamento. Ma, cosa più importante, ci è voluto del tempo per spiegare tutto a George, Charlotte e Louis in un modo che fosse appropriato per loro e per rassicurarli che starò bene”. La Principessa del Galles, moglie dell'erede al trono britannico, ha sottolineato di aver detto loro che “sta bene e diventa più forte ogni giorno concentrandosi sulle cose che mi aiuteranno a guarire; nella mia mente, nel mio corpo e nel mio spirito." Ha elogiato il principe William per essere stato al suo fianco come “una grande fonte di conforto e rassicurazione”.

Regno Unito nella disperazione

"Speriamo che capiate che, come famiglia, ora abbiamo bisogno di un po’ di tempo, spazio e privacy mentre completo il trattamento. Il mio lavoro mi ha sempre portato un profondo senso di gioia e non vedo l’ora di tornare quando potrò, ma per ora devo concentrarmi sul recupero completo”. Kate ha concluso il suo messaggio con un pensiero per “tutti coloro le cui vite sono state colpite dal cancro”. “Per tutti coloro che affrontano questa malattia, in qualunque forma, per favore non perdere la fede o la speranza. Non siete soli”. L'ufficialità della malattia di Kate Middleton ha gettato nuovamente il Regno Unito, ancora sotto shock per il cancro di Re Carlo, nella disperazione più totale: in molti, per le strade del Paese, hanno seguito l'annuncio dagli schermi dei loro telefoni tra le lacrime.

Notizia in aggiornamento