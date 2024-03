Kate Middleton malata, la fredda reazione di Harry e Meghan: il retroscena

Dopo l'annuncio di Kate Middleton sul cancro non è tardata ad arrivare la reazione del Principe Harry e Meghan Markle. La coppia ha mandato un messaggio di pronta guarigione alla Principessa del Galles . "Auguriamo salute e guarigione a Kate e alla famiglia, e speriamo che ciò possa accadere nel rispetto della privacy e in pace", hanno scritto i Duchi di Sussex. Una nota piuttosto breve che mostra una certa freddezza . I rapporti tra i cognati sono ancora molto tesi nonostante la malattia di Kate.

In che rapporti sono oggi Kate, Harry e Meghan

Una fonte vicina ai Windsor ha rivelato che a corte non c'è più fiducia nei confronti di Harry e Meghan che negli ultimi anni hanno attaccato la royal family senza remore. "Sanno tutto di ciò che accade a Londra – ha spifferato l’insider a People –, ma sono stati lasciati fuori dai dettagli sulla salute di Kate. Evidentemente non c’è fiducia". William e il fratello non si parlano da mesi, come dimostra la partecipazione separata ai Diana Legacy Awards. Anche Kate non sembra disposta a dimenticare e perdonare la Markle, con la quale ha sempre avuto un legame piuttosto travagliato.