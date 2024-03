Meghan Markle e Kate Middleton si parlano, "ma c'è chi non dimentica"

Meghan Markle e Kate Middleton sono tornate a parlarsi. La moglie del Principe Harry ha telefonato alla cognata dopo l'operazione all'addome e avrebbe provato a riavvicinarsi alla Principessa del Galles. L'esperto reale e autore Tom Quinn ha spifferato al Mirror: "Ha già preso contatto con Kate come ha fatto con suo suocero per augurare a entrambi una pronta guarigione, ma questo è ancora in una fase formale ed è probabile che rimanga lì, non c'è stato un vero calore a causa di tutto ciò che è successo in passato".