Harry e Meghan, svelati i nomi dei reali che hanno fatto commenti razzisti su Archie

Non c'è pace per la famiglia reale inglese. Nell’edizione olandese del libro scandalo del giornalista britannico Omid Scobie, Endgame, sarebbe stata svelata l'identità dei due "reali razzisti" . Ovvero coloro che hanno fatto battute sul colore della pelle di Archie, il figlio di Harry e Meghan nato nel 2019. A quanto pare sarebbero stati Re Carlo III, all'epoca della nascita del bambino ancora Principe, e Kate Middleton . I due nomi sarebbero stati fatti dalla Markle in una serie di lettere inviate al suocero subito dopo l’intervista a Oprah Winfrey . Il contenuto delle epistole non è mai stato reso pubblico, eppure Scobie è riuscito a venirne a conoscenza (molto probabilmente in un colloquio con Harry e Meghan).

L'ultimo libro sulla famiglia reale inglese e la gaffe in Olanda

Ad oggi non è chiaro come i due nomi siano finiti sull'edizione dei Paesi Bassi. C'è chi ipotizza che per la traduzione sia stato usato il manoscritto redatto prima dell'ultima revisione e quindi prima della decisione da parte di Scobie di omettere i nomi. "Non posso parlare dei dettagli", ha detto al Daily Mail un portavoce della casa editrice Xander Publishers, "abbiamo ricevuto la richiesta di sospendere il titolo, ed è quello che abbiamo fatto, attualmente siamo in attesa di ulteriori istruzioni su come procedere". Intanto sembra che Buckhingham Palace stia cercando una soluzione per salvaguardare la reputazione di Re Carlo III e della futura Regina Kate Middleton.