Kate Middleton e il retroscena sul messaggio in tv: “Ecco chi ha scritto il testo”

L'annuncio è shock: Kate Middleton ha il cancro. Il videomessaggio registrato dalla Principessa del Galles ha sconvolto tutti e gettato di nuovo la Famiglia Reale nel panico, già in ansia per le condizioni di Re Carlo. In modo composto, più o meno tranquillo e su una panchina nel suo giardino, Kate ha dato la notizia con un lungo messaggio. E adesso emergono dettagli sul testo utilizzato per l'annuncio.