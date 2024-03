Shakira, il retroscena dopo Piqué: "C'è una cosa che mi ha fatto molto male"

Shakira super ospite di Verissimo. La cantante colombiana è intervenuta in collegamento con il salotto di Silvia Toffanin su Canale 5 per parlare di "Las Mujeres Ya No Lloran", il suo ultimo album. E non solo. "Questo disco mi ha aiutato a superare le difficoltà - ha detto - Ho trasformato il dolore in forza e queste lacrime si sono trasformate in diamanti: è una metafora che spiega il mio stato d'animo dopo gli alti e bassi della vita. Il sostegno del mio pubblico mi ha aiutato nella mia rinascita personale: ora sono più forte di un diamante. Il processo di guarigione non finisce mai, non solo canto ma ascolto anche quello che mi dice il mio pubblico, siamo guariti insieme e ci siamo emancipati insieme".