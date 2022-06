Shakira, Piqué e il vero motivo dell'addio: "Una questione di soldi"

Tra Shakira e Gerard Piqué non sarebbe finita per colpa di un tradimento. Ad assicurarlo Roberto Garcia, ex fidanzato di una delle sorelle della cantante colombiana. L'uomo, che oggi non è più legato alla famiglia Mebarak, ha spifferato a EsDiario che il rapporto tra la popstar e il calciatore del Barcellona è giunto al termine solo ed esclusivamente per problemi economici. Pare che il difensore abbia chiesto all'ex compagna una grossa somma di denaro per aprire alcune attività imprenditoriali alle Bahamas e in Colombia: richiesta che Shakira, dopo un consulto con i suoi genitori, avrebbe respinto.