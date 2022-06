Shakira-Piqué "coppia aperta": le richieste della cantante dopo l'addio

Novità sulla separazione tra Shakira e Gerard Piqué. Stando a quanto spifferato dall'Heraldo de Mexico la cantante avrebbe imposto delle rigide condizioni all'ex compagno. Dopo il comunicato in cui annunciavano la rottura l'ex coppia si sarebbe data appuntamento a Barcellona, nella casa che i due condividevano fino a poco tempo fa, per capire come affrontare al meglio la situazione e soprattutto la pressione dei media. Pare che a prendere in mano le redini della situazione sia stata Shakira, che avrebbe dettato regole ben precise.

Le richieste di Shakira Shakira avrebbe dunque chiesto a Piqué di non mostrarsi in pubblico e sui social network con altre persone fino a quando non sarà passato un tempo ragionevole. Nessuno dei due, poi, potrà condividere foto indecenti sui propri account. Bisognerà pubblicare solo immagini di famiglia, come genitori amorevoli e rispettosi. Inoltre, Shakira e Piqué non dovranno mai attaccarsi pubblicamente o parlare male. Questo per il bene della loro reputazione ma soprattutto dei loro bambini.

Shakira-Piqué: coppia aperta? Secondo quanto rivelato dal giornalista spagnolo José Antonio Aviles nel corso del programma Viva la Vida negli ultimi tre anni Shakira e Piqué sarebbero stati una coppia aperta. Citando fonti “molto, molto vicine a Piquè”, il cronista ha affermato che il calciatore sarebbe rimasto sorpreso dalla decisione della compagna di separarsi. “Tre anni fa hanno vissuto una crisi, superata quando hanno deciso di diventare una coppia aperta”, ha raccontato Aviles, ribadendo che anche la famiglia di Piquè era a conoscenza della vera natura del rapporto e pertanto sarebbe rimasta sorpresa dalla decisione della musicista di separarsi.

Shakira lascia la Spagna In questi giorni Shakira sta cercando una nuova scuola per i suoi figli Milan e Sasha, che oggi hanno rispettivamente 9 e 6 anni. Dopo l'addio a Piqué la 45enne ha scelto di tornare a Miami, dove viveva prima di conoscere il calciatore grazie ai Mondiali di calcio in Sudafrica. In Florida Shakira ha acquistato una lussuosa villa quando era legata ad Antonio de la Rua, figlio dell'ex Presidente dell'Argentina.