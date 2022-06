Piqué, ecco come Shakira ha scoperto il tradimento dell'ex

BARCELLONA - Sono stati rivelati nuovi dettagli sulla clamorosa rottura fra Piqué e Shakira, con la storia terminata dopo 12 anni per il tradimento del difensore del Barcellona. Secondo quanto rivelato da Informalia, la cantante si sarebbe infatti rivolta ad un'agenzia investigativa dopo i primi dubbi sul comportamento di Piqué ed avrebbe poi assunto in seguito un investigatore privato. Grazie a quest'ultimo Shakira ha ottenuto le prove del tradimento del calciatore spagnolo con una donna di poco più di 20 anni e cameriera di una nota discoteca di Barcellona. Il tradimento è andato avanti per parecchio tempo, con tanto di messaggi scritti da Piqué all'amante.