"Shakira e Piqué: furioso litigio in strada, lei ha perso la voce"

Nuove testimonianze e aneddoti sulla separazione tra Shakira e Gerard Piqué. Separazione che ha sorpreso molti ma a detta di tanti solo una rottura preannunciata. A quanto pare, infatti, la popstar e il difensore erano in crisi già da anni e nel corso del tempo non sono mancati momenti difficili. La giornalista Silvia Taules ha raccontato a Salvame, programma tv di Tele 5, di una furiosa litigata che l'ex coppia avrebbe avuto in strada nel 2017.