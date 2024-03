Kate Middleton malata: Camilla svela come sta dopo la diagnosi di cancro

Come sta Kate Middleton? Dopo lo scioccante annuncio sulla diagnosi di cancro, è tutto il Regno Unito a chiederselo, tanto che qualcuno ha perfino trovato il coraggio di domandarlo alla Regina in persona. In visita alla cittadina inglese di Shrewsbury, Camilla ha parlato per la prima volta della principessa del Galles: "So che Catherine è entusiasta di tutti i gentili auguri e sostegno", ha fatto sapere a Harriet e Lois Waterston, dieci e sei anni, presenti all'evento e preoccupate per le condizioni di salute della futura regina.