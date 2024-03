Re Carlo rompe il silenzio dopo il video di Kate Middleton: le anticipazioni su cosa dirà

Cosa dirà Re Carlo

Nel breve messaggio Sua Maestà dirà che, come nazione, "abbiamo bisogno e traiamo grande beneficio da coloro che ci tendono la mano con amicizia, soprattutto in un momento di bisogno". Poi, secondo le anticipazioni rivelate dal Sun, loderà i destinatari del "Maundy money" come "meravigliosi esempi di grande gentilezza". Infine dovrebbe leggere anche un passo della Bibbia per citare Gesù e "l'esempio di come dovremmo servirci e prenderci cura gli uni degli altri".