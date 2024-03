Che tumore ha Kate Middleton? Che cure sta facendo? Tutte le risposte a 10 domande

Perché Kate ha evitato di condividere la diagnosi all'inizio?

Scrive il Mirror: "Resta inteso che Kate voleva tempo e spazio per venire a patti con la sua diagnosi di cancro e riprendersi dall'intervento addominale prima di annunciare la notizia al mondo . Kate e William hanno scelto di aspettare fino a quando i loro tre figli non avessero lasciato la scuola per le vacanze di Pasqua. Kensington Palace ha dichiarato: "La principessa ha voluto condividere queste informazioni quando lei e il principe hanno ritenuto che fosse giusto per loro come famiglia".

Quando William tornerà agli impegni pubblici?

Resta inteso che William tornerà ai doveri pubblici quando i suoi figli saranno tornati a scuola dopo le vacanze di Pasqua. Kensington Palace ha dichiarato: "Il principe continuerà a bilanciare il sostegno alla moglie e alla famiglia e il mantenimento dei suoi doveri ufficiali come ha fatto dall'inizio dell'anno".

Kate Middleton malata, cosa ha detto Re Carlo

Buckingham Palace ha dichiarato: "Sua Maestà è così orgogliosa di Catherine per il suo coraggio nel parlare. Dopo il periodo trascorso insieme in ospedale, Sua Maestà è rimasta in stretto contatto con la sua amata nuora. Il Re e la Regina continueranno ad offrire il loro amore e sostegno a tutta la famiglia in questo momento difficile".

Kate Middleton, le parole per annunciare il tumore

Queste le parole di Kate Middleton che hanno svelato al mondo la sua malattia: "Sono stati due mesi incredibilmente difficili per tutta la nostra famiglia, ma ho avuto un team medico fantastico che si è preso molta cura di me, cosa di cui sono molto grata. A gennaio ho subito un importante intervento chirurgico addominale a Londra e all’epoca si pensava che la mia condizione non fosse legata al cancro. Tuttavia, gli esami effettuati dopo l'operazione hanno rilevato che era presente un cancro. Il mio team medico mi ha quindi consigliato di sottopormi a un ciclo di chemioterapia preventiva e ora sono nelle fasi iniziali di quel trattamento. Questo ovviamente è stato un enorme shock, e William e ho fatto tutto il possibile per elaborare e gestire questa cosa in privato per il bene della nostra giovane famiglia. Come potete immaginare, ci è voluto del tempo. Mi ci è voluto del tempo per riprendermi da un intervento chirurgico importante e iniziare il trattamento. Ma, soprattutto, ci è voluto del tempo per spiegare tutto a George, Charlotte e Louis in un modo appropriato per loro e per rassicurarli che starò bene. Come ho detto loro, sto bene e sto diventando più forte ogni giorno concentrandomi sulle cose che mi aiuteranno a guarire; nella mia mente, nel mio corpo e nel mio spirito. Avere William al mio fianco è anche una grande fonte di conforto e rassicurazione. Così come l'amore, il sostegno e la gentilezza che è stato dimostrato da tanti di voi. Significa tanto per entrambi".