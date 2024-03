Kate Middleton malattia: Re Carlo tiene il primo discorso pubblico

Re Carlo ha tenuto il primo discorso pubblico dopo l'annuncio della malattia di Kate Middleton . Il sovrano britannico ha sottolineato l’importanza dell’amicizia e del prendersi cura del prossimo in un audio-messaggio registrato che è stato trasmesso durante la funzione per il Royal Maundy Service (la cerimonia che commemora l’ultima cena) nella cattedrale di Worcester , alla quale ha partecipato in sua rappresentanza la regina Camilla .

Re Carlo, il discorso dopo l'annuncio del tumore di Kate Middleton

Il re non ha fatto diretto riferimento ai problemi di salute suoi e della principessa di Galles dopo la recente diagnosi di cancro svelata per entrambi ma ha sottolineato che Gesù ha dato "l'esempio di come dovremmo servire e prenderci cura gli uni degli altri". "Abbiamo bisogno e traiamo grande beneficio da coloro che ci tendono la mano dell'amicizia, specialmente nel momento del bisogno", ha aggiunto il sovrano. Facendo riferimento alla funzione che ricorda la 'lavanda dei piedi', il monarca ha spiegato: "Mi ricorda la promessa che ho fatto nel giorno dell'incoronazione, seguire l'esempio di Cristo non per essere servito ma per servire". "Ho sempre cercato di farlo e continuo a farlo, con tutto il mio cuore", ha concluso Carlo.