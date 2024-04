"Il video di Kate Middleton sulla malattia è falso": gli indizi svelati

Ancora teorie del complotto sulla malattia di Kate Middleton. Per molti il video con la diagnosi sul cancro sarebbe stato realizzato con l'intelligenza articifiale. Diversi gli indizi riportati dagli utenti sui social network: molti hanno notato che per tutta la durata del filmato la Principessa del Galles non ha deglutito neppure una volta. Nelle stesse immagini è apparsa sospetta l'immobilità dei fiori così come l'anello sfoggiato dalla futura Regina che sembrava apparire e sparire.