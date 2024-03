"Il video di Kate Middleton fatto dall'intelligenza artificiale": l'indizio nascosto in un vecchio filmato

Kate Middleton, l'ultima teoria 'complottista'

E mentre torna in auge sui social una vecchia profezia di Nostradamus che sarebbe riferita alle sorti della famiglia reale britannica, vittima di una "maledizione" secondo una seguitissima veggente cubana, continuano a prosperare alcune teorie 'complottiste'. Una delle ultime, divenuta ben presto virale sul web, sostiene che il video in cui Kate ha rivelato di avere il cancro potrebbere essere stato "prodotto dall'intelligenza artificiale". La prova? Secondo i sostenitori di questa tesi sarebbe il maglione bianco a righe nere indossato dalla principessa, molto simile a uno sfoggiato nel 2016 in occasione di un evento di beneficenza. E proprio uno scatto di quell'evento viene messo a confronto con le immagini dell'ultimo video: nonostante le maniche siano diverse e i toni non proprio identici, la somiglianza tra i due capi d'abbigliamento per i 'complottisti' vale come un vero e proprio 'indizio'.