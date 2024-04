Kate Middleton e il gesto a sorpresa dopo il cancro: cosa ha scritto in una lettera 

Ufficialmente Kate Middleton continua a non parlare, ma ogni tanto, dall'Inghilterra, si viene a sapere qualcosa su di lei. Pochi giorni fa da Kensington Palace sono stati spediti dei biglietti, spediti da sua Altezza Reale, attraverso i quali Kate ringraziava alcune persone che le avevano spedito dei messaggi di auguri e in bocca al lupo. Rispetto al passato, però, non c'erano foto ad accompagnare il messaggio. "Grazie per i tuoi gentili auguri a Sua Altezza Reale la Principessa del Galles. Il tuo gesto premuroso è molto apprezzato".