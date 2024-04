Zaccagni, la moglie Chiara Nasti querelata dalla cassiera del supermercato

Perché Chiara Nasti è stata querelata dalla cassiera del supermercato

Dopo quell'episodio la cassiera è stata presa a male parole da alcuni clienti, richiamata dalla direzione del supermercato, e la foto in cui è riconoscibile ha fatto il giro della rete: per questo ha sporto querela alla polizia postale di Roma per diffamazione a mezzo web, come rivela Repubblica. "La donna si è sentita ingiustamente chiamata in causa dalla influencer in un momento in cui stava lavorando e non si era accorta di ciò che stava accadendo; ritiene di non aver fatto nulla per essere messa al centro del caso social, considerate le affermazioni della cliente dirette soprattutto a lei e la foto circolata", spiega il quotidiano.