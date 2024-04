Kate Middleton, nuova foto social dopo malattia e scandalo: "È ritoccata?"

Kate Middleton torna a battere un colpo. La Principessa del Galles ha pubblicato sul suo account Instagram una nuova immagine del figlio, il Principe Louis, che il 23 aprile ha compiuto 6 anni. La fotografia è stata scattata da Kate in persona. La corte ha voluto espressamente rassicurare sul fatto che questa immagine non è stata modificata dopo il polverone mediatico scatenato da quella diffusa in occasione della Festa della mamma il mese scorso e poi ritirata nella vergogna generale per le evidenti manipolazioni di cui la stessa Middleton si era presa la responsabilità.