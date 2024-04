Kate Middleton ultime news, la figlia Charlotte potrebbe cambiare la monarchia grazie al calcio

La figlia di Kate e William è un'appassionata di calcio

Il futuro Re ha detto al capitano Leah Williamson: "Charlotte voleva che ti dicessi che è molto brava in porta e che un giorno diventerà una star". Secondo i royal watcher, quasi sicuramente Charlotte farà carriera nel mondo dello sport e molto probabilmente diventerà una stella del calcio. La piccola non sarebbe di certo la prima reale a praticare sport, poiché tra i Windsor ci sono tantissimi appassionati cavalieri e atleti olimpici. Ma nessuno fino ad oggi ha intrapreso una carriera nel mondo del pallone. Quindi la Principessa potrebbe cambiare la storia della monarchia.

La Principessa Charlotte ha cambiato la monarchia inglese

In realtà la Principessa Charlotte ha già fatto in qualche modo la storia: poco prima della sua nascita la bisnonna, la Regina Elisabetta, ha abolito una delle regole più rigide e antiche della monarchia. Fino a qualche anno fa una donna non poteva salire al trono se non in assenza di fratelli, come è stato per la sovrana scomparsa nel 2022. Con la normativa più recente Charlotte è così terza in linea di successione a suo nonno, Re Carlo, dopo suo padre e suo fratello maggiore George.