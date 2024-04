Kate Middleton ultime news sul cancro, domani una giornata speciale con William

Nel bene e nel male, in salute e in malattia: tredici anni fa, il 29 aprile del 2011, Kate Middleton sposava il principe William, erede al trono d'Inghilterra. Le parole con cui si sono detti sì non potevano essere più profetiche visto che in questo momento i principi di Galles (tre figli) stanno affrontando la battaglia più difficile: quella con il tumore di Kate. Per questo quello di domani, scrivono i media inglesi e non potrebbe essere diversamente, sarà un anniversario speciale. Sicuramente Kate e William festeggeranno i 13 anni di nozze a casa, con George, Charlotte e Louis, probabilmente con una torta, come accaduto in passato, preparata proprio da Kate con i bambini.