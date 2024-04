Kate Middleton ultime news, le parole di oggi di William sulla sua salute

Non è un aggiornamento ufficiale, non è niente di clamoroso, ma intanto il principe William, in un impegno pubblico oggi, ha parlato di sua moglie Kate Middleton, alle prese con un cancro e la chemioterapia. A chi gli diceva: "Possiamo chiederti come sta tua moglie?" William ha detto: "Sta bene, stiamo bene", con riferimento anche ai figli. Non solo: l'erede al trono ha ricevuto dei biglietti per i piccoli George, Charlotte e Louis e un altro di auguri di buon anniversario di nozze (ieri) per Kate e ha promesso che li avrebbe portati a casa per farli vedere a tutti.