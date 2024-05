Alena Seredova: "La cicatrice resta". Nuove parole sul tradimento di Buffon

Alena Seredova è tornata a parlare del tradimento di Gigi Buffon in un servizio de Le Iene sul tema. La 46enne, definita dal programma di Italia1 "ex moglie, tradita, di Gigi Buffon", ha spiegato che anche trovarsi di fronte a un episodio isolato è piuttosto grave. Superare qualcosa del genere in una coppia non è possibile per la Seredova perché "la cicatrice rimane, ti ricorda sempre cos’è successo". Ed è per questo che il suo matrimonio con l'ex portiere è giunto al termine nel 2014.

Alena Seredova a Le Iene parla di tradimenti

Per Alena Seredova neppure un rapporto intimo sporadico è facilmente superabile: "Per me sarebbe uguale, perché alla fine non ti fidi più". E poi: "Gli uomini dicono che adorano la moglie ed è l’unica donna che vorrebbero sposare, e poi magari vanno in giro". La fisicità dell’atto non è il problema principale per Alena: "Per me il sesso non è la cosa più importante, tradire la mia fiducia, è più magari un messaggio che in sé l’atto…". E infine: "Se uno scambio di messaggi hot senza un reale incontro può classificarsi come un tradimento? Per me sì", ha precisato la Seredova, oggi sposata con Alessandro Nasi.