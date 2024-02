Alena Seredova e il sesso con Alessandro Nasi: "Facciamo full immersion"

Alena Seredova e il sesso con Alessandro Nasi

Non è la prima volta che Alena Seredova parla dell'intimità con Alessandro Nasi. Se stavolta ha ammesso di sfruttare al massimo i momenti in cui i figli non sono a casa, in passato ha detto: "Abbiamo i nostri spazi... riusciamo a stare insieme soli. Il segreto è sapersi organizzare e saper approfittare di ogni momento. Quando i bimbi dormono...". Insomma, passano gli anni ma la passione tra i due coniugi è ancora alle stelle.