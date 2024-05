Costantino Vitagliano, news sulla malattia: "Cosa non potrò fare questa estate"

Costantino Vitagliano di nuovo ospite di Silvia Toffanin a Verissimo per dare aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. Da qualche mese l'ex tronista di Uomini e Donne soffre di una malattia autoimmune che ha stravolto la sua vita. Grazie alle cure, il 50enne sta meglio e piano piano sta tornando alla sua normalità anche se con le dovute limitazioni. "Per fortuna non mi devo operare, il dottore è contento degli ultimi accertamenti. La terapia sta funzionando e ho riacquistato sicurezza anche se la mia malattia è rara, non c'è una cura definitiva, si va a tentativi - ha detto Costantino - Sto diminuendo l'uso del cortisone, che mi dava up and down: non riuscivo a gestire la situazione, mi arrabbiavo con me stesso".