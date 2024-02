La malattia di Costantino Vitagliano, come sta oggi: "È difficile"

Costantino Vitagliano è tornato a Verissimo per dare aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. Da qualche mese l'ex tronista di Uomini e Donne soffre di una malattia autoimmune che ha stravolto la sua vita. "Va meglio - ha spiegato a Silvia Toffanin - Sto sostituendo alcuni farmaci, ho messo su due chili. È il mio organismo che attacca il mio organismo. Sono autoimmune, non c'è un determinato farmaco per questa malattia ma ci sono dei tentativi da fare. Ho degli amici che mi sono accanto ma la sera è difficile".