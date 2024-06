Kate Middleton, come sta veramente? Caprarica: “Sta lottando in modo drammatico”

Sulle reali condizioni di salute di Kate Middleton c'è ancora grande mistero e un incrollato senso di riservatezza che alimenta, però, rumors e voci. Addirittura sul web ha preso piede una foto di Kate con un turbante realizzata dall'IA, ma su come stia veramente la principessa non si hanno notizie certe. Antonio Caprarica , giornalista ed espero della famiglia reale inglese, ha provato a dare una sua visione, spiegando - secondo lui - come stanno esattamente le cose.

Le condizioni di Kate secondo Caprarica

A Pomeriggio 5, nel programma Mediaset condotto da Myrta Merlino, il giornalista ha fatto il punto della situazione: "Questa ventata di ottimismo pare diffusa ad arte da royal watcher molto vicini alla famiglia reale, quindi evidentemente interessati a dare una sensazione più positiva di quella che sta accadendo, poi ci sono i rumors che descrivono una situazione estremamente allarmante e grave. Io sarei per fare attenzione su altro. Rispettiamo la riservatezza di questa donna che sta lottando in modo drammatico con una malattia molto seria. Ci dirà lei quando starà meglio. Il dato oggettivo è che noi non la vedremo ancora per mesi, questo è un indizio sull’entità del malanno. Il resto sono chiacchiere".