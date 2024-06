Paura per Shakira: il padre della cantante finisce in terapia intensiva

Ancora un momento difficile per Shakira . Il padre della cantante, lo scrittore e giornalista di origini libanesi William Mebarak Chadid , è stato ricoverato d'urgenza alla Clinica Iberoamericana di Barranquilla a causa di una polmonite. Stando a quanto si apprende dai media sudamericani, il 92enne è finito in terapia intensiva . Non è la prima volta che il padre di Shakira deve fare i conti con alcuni problemi di salute: nel 2022, nel bel mezzo della separazione tra la popstar e Gerard Piqué , l'uomo è rimasto vittima di un incidente a Barcellona che gli ha causato un trauma cranico. Successivamente ha avuto un ictus e poi si è sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per idrocefalo.

Il padre di Shakira sta molto male

In questo periodo Shakira è alle prese con la promozione del suo nuovo album Las Mujeres Ya No Lloran e a novembre partirà il suo tour americano. In questi giorni, però, la 46enne ha mollato tutto per correre in Colombia dal padre, al quale è molto legata. Shakira ha più volte definito il genitore il suo migliore amico. William è stato il primo a credere nel talento della musicista e a supportarla nella sua carriera. Sposato da tempo con la colombiana (ma di origini italo-spagnole) Nidia del Carmen Ripoll Torrado, William è padre anche di altri sette figli. Una famiglia numerosa che è sempre stata vicina a Shakira.