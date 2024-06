Re Carlo e il tumore. Parla Camilla: "Non fa quello che deve fare"

Re Carlo sovrano indisciplinato. Almeno per quanto riguarda il suo stato di salute. Negli ultimi giorni la Regina Camilla ha fatto un'apparizione a sorpresa al Queen's Reading Room Festival e ha fornito un aggiornamento sulla salute del monarca. "Sta bene, ma non rallenterà e non farà quello che gli viene detto", ha confidato la moglie di Carlo. Il padre di William e Harry non sarebbe dunque disposto ad ascoltare le indicazioni dei medici pur di adempiere ai suoi doveri istituzionali. A Charles è stato diagnosticato un cancro all'inizio dell'anno, dopo un'operazione alla prostata.