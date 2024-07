Il marito di Serena Williams, Alexis Ohanian, parla della sua malattia

Il marito di Serena Williams è malato. Alexis Ohanian, co-fondatore di Reddit e sposato con l'ex tennista dal 2017, ha annunciato sui social di aver scoperto da poco di essere affetto dalla malattia di Lyme. "Ho fatto una serie completa di scansioni mediche, test, ecc. e ho scoperto di avere la malattia di Lyme", ha annunciato l'imprenditore su X (ex Twitter). Nonostante la diagnosi, ha rassicurato i suoi follower dicendo di non avere ancora alcun sintomo. "Pazzesco. Nessun sintomo, per fortuna, ma lo curerò". Entrando nei dettagli, Alexis ha spiegato: "Il colesterolo buono è troppo basso. Il colesterolo cattivo è OK. Bisogna lavorarci su. Il lato positivo: 822 ng/dL totali + 162 ng/dL di testosterone libero".

Il marito di Serena Williams ha la malattia di Lyme

Il marito di Serena Williams ha osservato che, sebbene abbia una storia familiare legata alla malattia di Lyme, è rimasto sorpreso dalla diagnosi, dato che non frequenta le aree tipicamente associate alla malattia. "Ho una persona cara che ne ha sofferto qualche anno fa, ha mostrato un sacco di sintomi, ecc., e non riusciva a capirlo finché non gli hanno fatto il test e poi l'hanno trovata (e l'hanno anche curata con successo). Trascorro così poco tempo nella natura selvaggia/nord-est, questa è stata una bella sorpresa". Determinato a combattere, Alexis Ohanian ha condiviso il suo piano per iniziare la cura. "Prenderò degli antibiotici", ha detto, aggiungendo un tocco umoristico con "Non puoi tenermi giù, zecca!" accanto a un'immagine del personaggio dei cartoni animati The Tick. Tuttavia, ha sottolineato che non sta offrendo consigli medici. "Per favore, parlate con un dottore! Non ascoltatemi per nessun consiglio sulla salute!".

Che cos'è la malattia di Lyme

La malattia di Lyme è un'infezione trasmessa dalle zecche: è stata identificata nel 1976 in occasione di un'epidemia scoppiata nella città di Lyme, nel Connecticut, ed è oggi la malattia da zecche più segnalata negli Stati Uniti. Si presenta frequentemente con un’iniziale eritema nella zona del morso, ma può avere un’escalation clinica e arrivare a colpire le articolazioni e perfino il sistema nervoso, provocando sintomi persistenti e debilitanti. Ha colpito diversi volti noti come Richard Gere, Bella Hadid, Alec Baldwin, Justin Bieber, Ben Stiller, Avril Lavigne. In Italia ne ha parlato a lungo la conduttrice Victoria Cabello, che è stata costretta a stare a lungo lontana dalle scene per questa patologia.