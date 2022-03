Victoria Cabello shock: “Problemi di memoria e semi paralizzata”

Victoria Cabello è da qualche anno lontana dalla tv. La conduttrice ha lottato in maniera estenuante contro la malattia di Lyme, infezione trasmessa dalle zecche che può portare a complicanze cardiache, neurologiche e articolari. “Ho passato un periodo molto debilitante: avevo problemi di memoria, non ricordavo molte parole - ha dichiarato a Il Corriere della Sera -. Ed ero semi paralizzata. Questo mi ha creato non poche insicurezze: non ero più certa di essere in grado anche solo fisicamente di tornare in tv”. Oggi Victoria sta meglio e da domani sarà in onda su Sky Uno con la nuova edizione di Pechino Express. Farà coppia con Paride Vitale nel duo “I Pazzeschi”. In tanti vorrebbero un ritorno del suo programma Victor Victoria, ma lei tentenna. “Me lo chiedono davvero in tanti. Mi piacerebbe, ma dico anche che mi divertirebbe ripensare ad altro”. spiega: “Vorrei sperimentare. Diciamo che, come fascia oraria, dalla seconda serata in poi va bene tutto”.