Kate Middleton e il viaggio segreto dopo Wimbledon: inglesi stupiti

Kate Middleton è pronta a concedersi qualche giorno di vacanza con William e i figli in Scozia. Lo ha comunicato una fonte reale. Inglesi stupiti, in positivo, dalla decisione di Kate. Per quanto il viaggio non sia esattamente stancante, la possibilità che Kate si allontani non fa che aumentare la fiducia del popolo sulle sue condizioni. Come fa sapere "Elle": "Kate, William e i figli sono pronti "per una bella vacanza estiva all'insegna della vecchia tradizione nelle Highlands scozzesi. Mentre Kate Middleton e Re Carlo continuano a sottoporsi alle cure per il cancro, la famiglia reale starebbe cercando di mantenere i propri piani estivi all'insegna della normalità. Una nuova fonte afferma ora che Kate ha ufficialmente deciso di unirsi al Principe William, ai suoi figli e ad altri reali chiave per la fuga preferita della famiglia nelle Highlands scozzesi quest'anno e hanno ufficialmente fissato le date".