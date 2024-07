Kate Middleton a Wimbledon, il gesto che l'ha tradita: "È ancora molto malata"

Kate Middleton è riapparsa in pubblico, per la seconda volta, da quando ha annunciato di avere un cancro. La Principessa del Galles ha scelto la finale di Wimbledon per farsi vedere nel bel mezzo della sua lotta personale. Accompagnata dalla figlia Charlotte , Kate è apparsa davvero emozionata. Radiosa, anche se molto magra , sembra che le cure stiano andando per il meglio. La moglie del Principe William è stata elogiata per la sua mise: un abito lilla con maniche corte del valore di 1600 euro, abbinato a scarpe e borsa beige. Davvero chic.

I gesti segreti di Kate Middleton a Wimbledon

La stampa inglese ha subito dato spazio a diversi esperti di comunicazione non verbale per analizzare ogni gesto di Kate Middleton a Wimbledon. L'esperta del linguaggio del corpo Judi James ha spiegato al Mirror che la 42enne "non è ancora al top della forma". Secondo l'esperta la Principessa non aveva un aspetto "rilassato ed elegante" come tutti hanno affermato. A quanto pare quando le telecamere non la stavano riprendendo Kate si sarebbe lasciata andare ad un paio di gesti che proverebbero il forte bisogno di rassicurazione: "Kate ha gesticolato in modo animato, e in alcuni momenti si è lisciata i capelli. Non era necessario, è sembrato più un gesto di auto-rassicurazione sul fatto che potesse non essere al top della forma. Gesti del genere dimostrano che sta bene ma non al meglio".