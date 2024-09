È morta Susanna Artero, l'ex moglie di Nicola Pietrangeli

Addio a Susanna Artero, l'ex moglie di Nicola Pietrangeli nonché madre dei suoi tre figli: Marco, Filippo e Giorgio. Nata e cresciuta a Roma, in gioventù aveva lavorato come modella. Aveva conosciuto l'ex tennista poco più che maggiorenne: un matrimonio durato ben quindici anni e finito a causa di alcuni tradimenti di lui.

Perché Nicola Pietrangeli e l'ex moglie Susanna si erano lasciati

"Mia moglie Susanna Artero, madre dei nostri tre figli, mi abbandonò perché sosteneva che la tradivo. In realtà non è vero, al limite le ho messo le corna, che è ben diverso", aveva raccontato qualche tempo fa Nicola Pietrangeli in un'intervista. Restano, per il momento, ignote le cause del decesso della donna.