Nicola Pietrangeli verso i 90 anni: "Spero che Licia Colò torni con me"

Nicola Pietrangeli, il più titolato tennista azzurro, compirà 90 anni il prossimo 11 settembre. Per l'occasione, in un'intervista al settimanale Oggi, ha ripercorso la sua carriera e soprattutto la sua movimentata vita sentimentale, ricordando una persona speciale: Licia Colò. I due sono stati insieme dal 1987 al 1994: un amore importante e intenso che Pietrangeli non ha mai dimenticato.

Nicola Pietrangeli parla di Licia Colò

"Avevo perfino accettato di vivere con lei a Casal Palocco. La nostra storia è durata sette anni. E non ho mai capito perché sia finita. Di recente ci siamo riavvicinati. Adesso è single. Le ho mandato personalmente l’invito alla mia festa, su WhatsApp. Ha scritto subito “Sìììì”, con faccine e cuoricini. Una parte di me spera ancora che torneremo assieme. Non ho paura di rimanere da solo. È che ho voglia di Licia", ha fatto sapere Nicola Pietrangeli.

Nicola Pietrangeli e i suoi amori

"Ho avuto quattro donne importanti, che mi hanno lasciato. Mi è rimasto il gatto Pupina 2", ha raccontato Pietrangeli. "Mia moglie Susanna Artero, madre dei nostri tre figli, mi abbandonò perché sosteneva che la tradivo. In realtà non è vero, al limite le ho messo le corna, che è ben diverso. La seconda, Lorenza, se n’è andata via perché voleva il matrimonio, io no. L’ultima, Paola, mi ha mollato da pochi mesi. Desiderava convivere, io no. Nel mio appartamento non c’è spazio, dove li mettevo i suoi vestiti?", ha aggiunto.

Perché Pietrangeli e Licia Colò si sono lasciati

Perché è finita con Licia Colò? In una precedente chiacchierata con La Repubblica Nicola Pietrangeli ha così risposto: “Tra noi c’erano quasi 30 anni di differenza di età. Sarà stato questo. In realtà all’inizio ho pensato avesse un altro. Ma lei ha sempre negato. Chissà, non ci metterei la mano sul fuoco…".