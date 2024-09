Matrimonio Buffon: lacrime per la promessa a Ilaria D'Amico e un regalo speciale

La promessa di matrimonio di Buffon a Ilaria D'Amico

Durante la cerimonia c'è stato un momento particolarmente commovente per Gigi Buffon, quello della promessa d'amore per la moglie. "Grazie a te, Ilaria, ho conosciuto il vero amore. Io non credevo potesse esistere", ha detto. La D'Amico ha stretto le mani del marito e si è rivolta con lo sguardo verso i figli di entrambi: "Se siamo qui è anche grazie alla nostra meravigliosa famiglia e all'amore dei nostri ragazzi". Buffon e Ilaria hanno un figlio insieme, Leopoldo Mattia, che oggi ha otto anni. Gigi è poi padre di due ragazzi nati dal rapporto con Alena Seredova mentre la D'Amico è mamma anche di Pietro, avuto da un precedente legame.

Il regalo per il matrimonio di Buffon e Ilaria D'Amico

Gli amici hanno regalato alla coppia di novelli sposi una Vespa, il tutto sulle note di 50 Special di Cesare Cremonini, con l'augurio che possa essere utilizzata per "viaggiare col vento in faccia cantando a squarciagola".