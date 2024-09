Buffon e Ilaria D'Amico si sono sposati: tutto sul matrimonio, ecco chi c'era

Gigi Buffon e Ilaria D'Amico sono convolati a nozze sabato 28 settembre. I due si sono sposati nella splendida cornice di Villa Oliva, a San Pancrazio sulle colline lucchesi, dove è stata l’amica Francesca Fogar, scrittrice, giornalista, conduttrice e autrice televisiva a celebrare il matrimonio con rito civile, in un’atmosfera riservata a pochi intimi. L’evento andrà avanti fino a domenica 29: una grande festa per gli amici in una location con vista mare a Forte dei Marmi.