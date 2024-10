Kate, William e quella dolce sorpresa a letto: così infrangono la regola reale

Anche Kate Middleton e il Principe William (a volte) trasgrediscono. Perché del resto i Principi del Galles sono giovani e innamorati e non sempre propensi a seguire alla lettera l'etichetta reale. L'erede al trono ha svelato di recente che lui e la moglie lasciano dormire il loro cane nel loro letto matrimoniale. Kate e William hanno da svariati anni un cocker spaniel nero di nome Orla , apparsa anche nel video in cui la Middleton annuncia la fine del trattamento chemioterapico. Un dettaglio curioso che umanizza il futuro Re e la futura Regina e li avvicina a chiunque abbia sperimentato il fascino innegabile di un animale domestico che reclama il suo spazio sul cuscino.

Il cane di William e Kate Middleton

Orla è stata un regalo di James Middleton, fratello di Kate, dopo che il suo fidato quattrozampe ha avuto sei cuccioli nel 2020. Poco dopo quel dono William e la moglie hanno perso il loro amato Lupo, un altro cocker spaniel che era stato con loro per nove anni. Orla, il cui nome significa "principessa d’oro" in celtico, ha aiutato a superare quel dolore. Ma Orla non è l'unico animale domestico che rallegra la vita dei Principi. Sempre William ha raccontato che i suoi figli hanno un porcellino d'India di nome Snowflake, anche se ha confessato che a volte i bambini si dimenticano di pulire la gabbia, quindi deve rimboccarsi le maniche per mantenere l'animale in perfette condizioni.